男團2PM澳洲打工 求生真人秀
為紀念出道10週年，南韓人氣偶像男團2PM全體成員前往澳洲拍攝真人秀綜藝「2PM Wide Beat」，內容是在澳洲異域打工求生。
南韓「亞洲經濟」報導，發出的預告海報中，2PM玉澤延等6位成員身穿休閒服裝，站在廣闊的澳洲道路上，不禁讓粉絲們猜測「2PM Wide Beat」的內容究竟是什麼。
據報導，「2PM Wide Beat」共製作10集，與普通的旅遊節目不同，2PM成員們需要在澳洲打工賺取旅遊經費，期間成員間甚至發生誤會和爭吵，節目真實記錄了成員們在澳洲10天間發生的故事。
「2PM Wide Beat」是2PM組合繼2011年出演「2PM Show」後，時隔6年再次全員出演綜藝，將於2月1日晚播出。1060119
(中央社)
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