馬雲：想了很多 決定與川普見面
中國大陸電商巨頭阿里巴巴董事長馬雲談到日前與美國總統當選人川普會面，表示當時接到一些詢問是否想見川普，他「想了很多」，覺得應該準備好了。
綜合新浪科技與鳳凰國際報導，台北時間今天凌晨，馬雲在瑞士達佛斯論壇接受紐約時報專欄作家索爾金採訪。
馬雲9日在紐約與川普見面，事後透露，雙方討論了阿里巴巴未來5年內要在美國創造100萬個就業機會。
馬雲在達佛斯論壇的對話中，被問到這場見面是由誰先主動聯繫時，並未直接回答。但表示「有一些人問我想和川普見面嗎？」一開始他覺得沒有準備好，不知要談什麼。
過了幾天又有其他人陸續詢問，「我想了很多，覺得應該準備好了見他」。馬雲認為，川普應該會高興與他談話。
馬雲說，他和川普沒有對中美之間的貨幣操縱關係進行爭論，而是在一些小細節上達成共識。雙方談了一些微小企業、農產品、中美之間貿易的話題，專注於如何透過網路把微小企業從中國大陸、亞洲推廣到美國，並且提供更多的就業機會。
報導指出，外界認為促成這場見面的可能是阿里巴巴的投資人、董事孫正義，或阿里巴巴集團的董事兼總裁伊凡斯（Michael Evans）。
馬雲也在這場對話中強調對全球化的支持，並認為全球化需要進步和提升。他說，100年前的全球化是被大企業家控制的，但未來30年希望能幫助2000萬個小企業作對外貿易，藉此提升全球化。1060119
(中央社)
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