NBA》魔術強生：羅素要學習當領袖

羅素的成長速度不如預期，讓身為老前輩的魔術強生都跳出來給他建議。(美聯社資料照)

先前就已相當積極批評湖人球團運作的傳奇球星魔術強生，18日湖人與金塊賽前，還跟湖人總裁珍妮巴斯進行密談，堅持不願透露細節的他，只想給當前湖人控衛羅素建議，「羅素擁有不少天賦，但我期許他可成長為真正領袖。」

魔術強生曾擁有湖人部分股權，對外經常痛批湖人老闆吉姆巴斯的經營方式，如今卻跟剛和「禪師」菲爾傑克生解除婚約的珍妮巴斯見面，難免引發遐想，是否魔術強生終於願意自己跳出來，進入湖人高層任職，改變湖人當前困境。

不過比起透露自己未來動向，魔術強生更關心羅素的發展，「湖人必須擁有1個領袖，身為控球後衛的羅素，當然要扛下這個角色，每個偉大的球隊，都必須擁有1個優秀的球隊領袖才行。」

身為前年選秀榜眼，羅素本季的表現卻很不穩定，場均14.8分、4.5助攻與3.8籃板的數據看來還行，問題是他無法在關鍵時期，扮演挺身而出的球隊領袖角色，難怪魔術強生會公開要他更認真點，別搞砸自己該做的任務。

(中時電子報)