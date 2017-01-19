爆紅邀約太多？劉樂妍堅拒2家陸媒訪問
已將事業重心轉往中國大陸的前「女F4」隊長劉樂妍，日前針對遼寧艦進入台灣的西南防空識別區，不但酸民眾大驚小怪，力挺遼寧艦「會保護我們」，並要求立委黃偉哲為「脫星還什麼星」言論道歉，引發高度關注，知名度暴漲，如今卻爆出，原本苦求工作機會的她，竟轉念狠狠拒絕了對岸媒體訪問。
去年才在鏡頭前淚崩求別被封殺，更多次哀訴在北京辛苦工作的處境，當初應該沒想到，會因遼寧艦事件知名度大開，然今晨她卻在微博貼文，自曝拒絕了媒體的採訪，而且不只一家，但不是人紅了開始挑工作，她哀怨表示：「真的很抱歉，今天拒絕了兩家電子媒體訪問。實在是因為我臉過敏真的太嚴重了」。
劉樂妍透露之前接受電視台拍攝，成果出來後，皮膚狀況連自己都看不下去，「我是一個南方人，這是我人生中第一個這麼冷的冬天，我真心受不了，唉，實在是對不起呀」，但話鋒一轉，也不忘順帶提起工作情況：「還有，這大陸的媒體實在也太誇張，太多家了」，看來真的是轉運，成了媒體寵兒。
(中時電子報)
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