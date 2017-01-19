首次聯手攻擊IS 俄土戰機鎖定阿勒坡地區

俄國將派出蘇愷34戰鬥轟炸機，與土耳其聯手打擊IS。（圖/Alex Beltyukov@維基百科）

雖然敘利亞內戰已進入停戰和平階段，但其境內的伊斯蘭國（ISIS）組織仍未被剷除，俄羅斯國防部日前宣布，將與土耳其空軍進行首次聯合空中攻擊任務，派出多架包含蘇愷24（Sukhoi Su-24M）、蘇愷25（Sukhoi Su-25）和F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）對阿勒坡（Aleppo province）周邊地區約36個目標進行攻擊。俄國軍方亦表示，本次行動已獲得敘國政府的首肯。

據俄國塔斯社（Tass News）報導，俄國軍方近日宣布，為了徹底剿滅伊斯蘭國的勢力，在獲得敘利亞政府的同意與合作下，將與土耳其空軍聯手進行空襲任務，對阿勒坡周邊36個可疑目標進行攻擊。俄方指揮官魯茲科伊（Sergei Rudskoi）中將表示，「俄國將派出4架蘇愷24、4架蘇愷25和1架蘇愷34型戰鬥轟炸機（Sukhoi Su-34 bomber），與土國的4架F-16和4架F-4幽靈II戰鬥機（F-4 Phantom II）聯手攻擊這些目標。這36個目標是經過雙方協商並透過無人機等設備協助修正位置而定下，本次任務的主軸就是要徹底打擊伊斯蘭國。」

土耳其空軍的F-4幽靈II戰鬥機也將參與聯合任務。（圖/Arpingstone@維基百科）

俄國空軍將派出4架蘇愷24戰機前往敘國攻擊IS。（圖/Alexander Mishin@維基百科）

俄製的戰鬥轟炸機蘇愷34，是俄國現役的空軍重裝轟炸主力，其最大特色之一，就是在座艙外加裝了厚達17釐米的鈦合金裝甲，有效保護飛行員不受地面火力的威脅。蘇愷34轟炸機最大航程可達4千公里，並具備多種類型的彈藥，能進行多種類型與遠距離的任務。目前主要服役於俄國空軍，北非的阿爾及利亞空軍也已購入12架投入服役。而土耳其則是派出擁有輝煌歷史的F-4幽靈II戰鬥機，這台曾是冷戰時期美軍與其盟友的象徵，在越戰與中東戰爭期間，更締造擊落多架米格型戰機的紀錄。

極端組織伊斯蘭國除了在伊拉克摩蘇爾（Mosul）持續與美軍鏖戰外，更佔據阿勒波東南方代爾祖爾（Deir ez-Zor）周圍地區，不斷與敘國政府軍發生衝突和交戰。俄國軍方表示，本次任務就是為了協助敘國阻止恐怖份子佔據城鎮，以防屠殺或再有慘無人道的事件發生。

(中時電子報)