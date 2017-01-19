AIT邀爵士樂團 北東3場免費音樂會

美國在台協會（AIT）上午發布聲明表示，2月9日至15日邀請「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」（Jonathan Scales Fourchestra）至台北、新北、宜蘭、花蓮、和台東巡迴演出。將為北台灣和東台灣的民眾帶來3場免費的公開音樂會和交流活動。

AIT指出，除這些公開的音樂會之外，強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團還將在台北捷運中山站進行一場快閃秀，讓台灣民眾體驗原汁原味的美國街頭表演。

AIT表示，台灣本地的人聲時空旅行爵士樂團、同根生樂團、杵音文化藝術團屆時也將加入強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團的行列同台飆樂。

AIT強調，「強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」是一支在2002成立的融合爵士樂團，知名鋼鼓音樂評論網站「Pan on the Net」曾如此評論這個樂團：「他們擁有爵士鋼琴大師瑟隆尼斯‧孟克的態度和莫札特的創意。」他們擁有團體的能量，同時又保有個人特色，毫不妥協，這是作為偉大器樂重奏團體不可或缺的一項特徵。

(旺報)