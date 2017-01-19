吳鳳女兒不睡爆哭 看千元鈔「1秒止淚」
土耳其籍男星吳鳳闖蕩台演藝圈多年，擁一口流利中文，吳鳳在2015年娶台灣姑娘Rynee正式成為「台灣女婿」，並在同年9月生下女兒「小土荳」，夫妻倆也常分享女兒成長點滴，吳鳳昨（18日）曬出影片，只見1歲多的小土荳躺在床上哭鬧，但當她看到千元大鈔時，卻一秒止住眼淚。
吳鳳在臉書曬出影片，小土荳不想睡覺，躺在床上爆哭，不過當她看到千元大鈔時，卻收起皺眉、一秒止住眼淚，淡定拿著紙鈔在手上把玩，吳鳳還逗趣說女兒「檢查一下是不是假鈔」，小土荳淡定模樣讓吳鳳哭笑不得。
小土荳看到紙鈔判若兩人的模樣，讓吳鳳在臉書寫下：「今日填空題：有錢能使_______」，網友看了回應吳鳳「有錢使我安靜睡覺」，也有人直呼「有錢途!!太可愛了」，不過也有網友提醒吳鳳，紙鈔恐有細菌，建議小朋友把玩後要記得洗手。
(中時電子報)
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