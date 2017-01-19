冷氣團來襲來！學測考場提供「包種茶」祝考生「包中」

新北市學測考場提供「包種茶」，祝考生「包中」。（新北市農業局提供）

強烈大陸冷氣團來襲！卻正是學測登場！甭擔憂！熱呼呼的「包種茶」提供考生溫暖身心！106學年度學科能力測驗考試於1月20、21日正式登場，為了替考生及陪考家長打氣，農業局特別準備包種茶包，於新北市一考區5個考場休息區免費提供，讓冷冷的天增添暖意，也透過「包種」諧音，祝福所有考生金榜提名，「包準考中」理想中的學校。

本周強烈大陸冷氣團又來襲，對週五、六連2天參加考試的考生及家長，保暖顯得格外重要，此外農業局特別於新北市5個考場休息區提供免費茶包及熱水，替所有考生及家長加油打氣。來杯熱呼呼的「包種」茶驅趕寒意，也祝福考生們「包中」好學校。

坪林區農會林文恭總幹事表示，文山包種茶是新北市重要農特產之一，北部地區用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」，早年習慣將製成之茶葉用方形毛邊紙，以四兩為單位包裝，外頭再用印蓋上商行名號販售，久而久之，這種用「種仔」製成的茶包起來賣，就被稱為「包種茶」。如今因「包種」與「包中」音相似，取其諧音對考試、應徵者表達祝福之意，象徵「包準考中」、「包準錄取」。

本次協助提供茶包的新北市文山茶推廣中心林錦坤主任表示，除了本次學測，另一次則是在7月份的大學指考，也會再替考生打氣加油。因轄內考生眾多，為了備足茶包，除推廣中心職員外，還「樓頂揪樓下、厝邊招隔壁」，找來許多熱心的媽媽們一起加工包裝茶葉。期間雖辛苦但想到是對考生的祝福，大家也都甘之如飴。

農業局表示，近年為推廣在地優質茶，建立「新北好茶」品牌，輔導茶區辦理比賽評鑑，並透過實施「333茶清方案」，控管茶葉安全、強化茶品檢驗及輔導安全管理。此外新北市更連續六屆奪得全國製茶技術競賽冠軍，是正港的「真功夫好茶」，本次考場準備的茶包，也都是新北在地茶師「真功夫」製成，希望祝福所有考生發揮所學，博取好彩頭！

(中時電子報)