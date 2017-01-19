學測遇冷氣團 可備口罩圍巾暖暖包應試
大學學測將於20日、21日舉行，氣象局預報，將會遇上冷氣團。大考中心表示，考生可帶口罩、圍巾、傳統暖暖包等禦寒物品應考，但需配合檢查。
106學年大學學科能力測驗將於20日、21日舉行，根據中央氣象局預測，20日至21日受大陸冷氣團影響，部分地區氣溫將下探10度，感受上可能接近寒流。
大學入學考試中心表示，考生可以攜帶手套、口罩、圍巾、傳統暖暖包等禦寒物品應考，以進入教室後不影響辨識面貌為原則，且需配合監考人員檢查，為預防通訊疑慮，插電式的新型暖暖包則不得攜帶入試場。
若有感冒或身體不適的考生，在考試中需要飲水或服藥，大考中心表示，應先持相關證明報備同意，在監試人員協助下飲用或服用，若於考試中自行飲水，可能被視為違規，扣該科成績；各考區都設有備用試場，若考生有嚴重咳嗽等狀況，影響到其他考生應試，考區將視狀況移到備用試場應試。1060119
(中央社)
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