新港奉天宮過年搶頭香 送大師交趾陶

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農曆金雞年新年將到，嘉義縣新港奉天宮於27日晚上舉辦陪媽祖過年除夕晚會，還有開廟門搶頭香，搶得頭香信眾，可獲得國家薪傳獎交趾陶大師林洸沂的雞年交趾陶作品。

新港奉天宮今天表示，新的一年新希望，熱情信眾為祈求新的一年更加興旺，往年常在吃完年夜飯後，都會到奉天宮廟前陪著庇佑信眾的媽祖過年，因此，今年於除夕晚上特別舉行陪媽祖過年除夕晚會。

新港奉天宮指出，除了晚會外，還有開廟門搶頭香活動，今年搶得頭香信眾，將可獲得國家薪傳獎交趾陶大師林洸沂的雞年交趾陶作品1座，屆時現場也將分送1萬個精緻的雞年幸運福袋。

另外，農曆春節後，於2月7日至2月11日，進行5天4夜的新港奉天宮天上聖母元宵遶境活動，行經雲嘉縣市5個鄉鎮。1060119

(中央社)