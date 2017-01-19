劍指台北市長 蘇煥智北上為眷村戶出頭
外傳有意投入台北市長2018年選戰的前台南縣長蘇煥智，近來動作頻頻，20日他將為一群位於北市民權東路三段的國防部眷戶出頭，組成自救會，代為出面控訴國防部對眷戶進行司法追殺，疑有官商勾結。
蘇煥智指出，國防部對於台北市民權東路三段的「劉璠姚昶等115散戶」眷村的16人住戶提出民事訴訟，要求拆屋還地並給付相當於租金之不當得利。 這16戶均有建築物所有權，包含一位原眷戶、五戶繼𠄘人、一戶法院拍賣取得、九戶買賣取得眷戶房屋所有權。 國防部提出訴訟理由是住戶有出租、營業、轉讓的行為。目前民事判決確定，16戶（其中四戶已被拆除）面臨拆屋還地巨額賠償，恐陷入無家可歸事業中斷，但求助無門。
蘇煥智認為，眷村政策是國家政策，是行政法院權限，並非民事法院，國防部提供土地作為劉璠姚昶等115戶國軍軍職員工安家的國民住宅。但國防部卻違反眷村使用的目的，分別對16戶提出民事訴訟，要求拆屋還地賠償。但國防部不檢討眷村政策，卻直接向民事法院提起訴訟，民事法院不查，竟將原屬於國家眷村政策的問題簡化為純粹民事使用借貸的關係，而導致16戶敗訴，他主張國防部顯有違失，在20日將為住戶組成自救會，向國防部爭取權益。
(中時)
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