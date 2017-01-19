抗議川普 藝術家用人血畫壁畫

Illma Gore今年的新作。(圖取自Illma Gore的Instagram)

19世紀猶太裔畫家Henry Mosler的畫。(圖取自Illma Gore的Instagram)

Indecline組織去年做的川普裸體雕像。(圖取自Indecline的Instagram)

在去年美國總統選舉期間，因畫了一幅川普(Donald Trump)裸像而引爆爭議的澳籍藝術家高爾(Illma Gore)，在川普即將上任前，再度畫了一幅以人血為原料畫的壁畫以表達她的立場。

根據CNN報導，去年美國大選結果出爐後，高爾獲得美國地下無政府藝術家組織Indecline的邀請，製作了這幅名為Rise Up Thy Young Blood的壁畫。這幅畫的名字是引用莎士比亞名作《查理王》(King Richard)的名言，意欲要呼籲人民採取行動。

這幅用50個人的血繪製而成的畫，其中除了包括高爾自己的血外，也有來自其他藝術家、朋友等的人的血。高爾表示血和水彩有點像，但是聞起來比較怪，有鐵一般的金屬味。

高爾表示這幅畫的用意是在彰顯團結的意義，因為自從川普出乎意料地勝選後，美國人民之間就出現了嚴重的分歧。

她花了一個星期的時間完成這幅長寬約3和4公尺的壁畫，設計借用19世紀美國猶太裔移民畫家Henry Mosler的畫「國旗的誕生」(Birth of the Flag)，該幅圖描寫傳說中美國首位製作國旗的女性Betsy Ross，和其他三位裁縫合力縫製國旗的模樣。

高爾將裡面的人物換成不同種族和族群的人，來凸顯美國是個種族大熔爐的概念，人物包括一名戴著印有「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)帽子的白人、一名非洲裔商人、一名警察、一名年輕人、一名拉丁美洲裔女性，和一對抱著小孩的穆斯林教徒夫妻。

去年高爾畫的川普裸體肖像，可清楚看到下體被刻意畫得比較小，這幅畫最後被倫敦一間藝廊展出，標價100萬英鎊。根據新聞網站The Verge，Indecline去年製作了5尊川普的裸體雕像，並放在舊金山、洛杉磯、克利夫蘭、西雅圖和紐約市裡展出。

(中時電子報)