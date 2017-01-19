川普將入主白宮 歐巴馬：我們會好好的

美國總統歐巴馬卸任前，今天臨別有感指出，若準總統川普威脅到美國的核心價值，他將公開表態。他也向美國民眾再次保證「我們會好好的」。

川普（Donald Trump）後天就職。法新社報導，55歲的歐巴馬在卸任記者會中指出，儘管行將離任，但緊要關頭不會坐視不理。

他說：「我會寫作，要安靜點，不講那麼多話，要把寶貴時間留給女兒們。」

不過歐巴馬又說，如果有人執行系統性歧視、侵蝕投票權、壓制媒體或圍捕年輕移民，這些都會讓他挺身而出公開表態。

「政治的正常運作，與被我認為我們核心價值可能危在旦夕的某些問題或某些時刻，其間是有差別的。」

政治常態可能不再，這讓川普支持者興高采烈，但批評人士擔心川普善變又是政治素人。有鑑於此，原本應該只是行禮如儀的卸任記者會，反而政治味濃烈。

歐巴馬反倒是態度堅決且令人寬慰地說：「我已對他殫精竭慮。」

歐巴馬說：「我可告訴各位，我這樣跟他（指川普）講，這工作動見觀瞻，不能事必躬親，會大大依賴團隊。」

被問到兩個女兒莎夏（Sasha）和瑪麗亞（Malia）怎麼看待川普當選，歐巴馬回答說，他跟第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）都「試著教導她們懷抱希望，以及世界末日如果要來，那就會來」。

歐巴馬拿外界對他理智又超然的評價自嘲說：「這不僅是『作風謹慎、處變不驚的歐巴馬（no-drama Obama）』的事，我是真的這麼相信。」

他說：「說真的，關起門來我罵得比公開講的還要凶，而且我有時就像其他人一樣，也會氣惱和沮喪。但我內心深處堅信我們會好好的。」（譯者：中央社何宏儒）1060119

(中央社)