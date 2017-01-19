桃機第3跑道環評 估2025年啟用
桃園國際機場公司最近啟動第3條跑道施工環境影響評估，預計2025年完工啟用。
桃機第3跑道原本預計完工期限是2030年，因航空業者認為太慢，會趕不上成長需求，去年交通部決定提早到2025年完工，環評作業也跟著提前辦理。
桃機公司說，環評作業約需2年半，如果土地徵收一切順利，加上3年施工期，應可趕在2025年完工。
根據桃機公司的規劃，第3跑道與目前兩條跑道平行，位在北側，長度4000公尺，比南跑道3600公尺及北跑道3800公尺還長。
桃機第3跑道需要徵收部分民間土地，民航局已依規定辦理多場次聽證會，目前正將區段徵收計劃報內政部審查。
另桃機旅客去年已達4000萬人次，但現有第一及第二航廈旅客年服務容量才3200萬人次，桃機公司除了正擴建第二航廈，第三航廈預計今年3月動工，2020年底完工，2021營運。1060119
(中央社)
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