善用APP 春節暢遊台東好便利

我要評比

春節遊台東，公路總局台東監理站推出貼心服務，呼籲民眾多加利用手機APP，輕鬆查詢客運路線。

為辦理春節旅客疏運，台東監理站除加強客運車輛整備、駕駛人自我管理及落實出車前行車安全檢查外，並要求客運站視乘候車狀況機動加班疏運。

另外，為提升營業大客車行車安全，將於春節連假期間排定監警聯合勤務，在各該重要路段針對酒駕及胎紋不足等情形加強稽查，要確保民眾春節返鄉 (出遊)平安、順暢。

台東監理站站長周志昌表示，目前已協調台東鼎東客運公司「8181玉里－寧埔－成功 (經玉長公路)」路線，配合台鐵疏運暨台東縣政府新春返鄉專車，於1月26、27、31日及2月1日加開班車，讓遊子返鄉接駁 (轉乘)更安心。

春節期間車流龐大，民眾旅遊亦可多利用公共運輸，搭乘台灣好行-「東部海岸線、縱谷鹿野線」，輕鬆享受山海深度之旅。

周志昌呼籲，春節返鄉、旅遊，民眾可多搭乘公路客運及台灣好行路線，並利用交通部公路總局「公路套票e點通」及「iBus公路客運」，透過網頁或利用手機APP，輕鬆查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間，方便又省時，讓春節出遊不再是惡夢。1060119

(中央社)