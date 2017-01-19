春節供貨 陳菊巡果菜漁貨批發市場

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農曆春節將屆，高雄市長陳菊關心果菜和漁貨批發市場的供貨情形，今天一早就到前鎮漁市場巡視，了解漁貨供應和果菜價格，並發放新年紅包與春聯，與民眾搏感情。

農業局說，春節前的果菜供應充足，預估高雄果菜批發市場將供應青果775公噸、蔬菜1630公噸，鳳山果菜市場可供應青果856公噸、蔬菜712公噸，毛豬供應量有5200頭。

除了部份水果因為去年受到風災影響，復耕產量尚不及供應，如芭樂和香蕉之外，其餘如番茄等水果價格已趨平穩。

海洋局指出，春節前的漁貨除了白鯧魚價格漲幅較大外，其餘魚貨供應量充裕，魚價行情合理。現場業者販賣的白鯧魚批發價約每台斤約新台幣750元，民眾說價格比平日漲逾5成，至於烏魚子價格也因為暖冬產量減少而上揚。

陳菊隨後轉往鳳山果菜市場，她關切近來部分水果價格持續在高點，如芭樂與香蕉。她說是受到去年接連颱風影響，香蕉、芭樂等農作物供應量減少，價格稍漲。農業局建議民眾多採購柑橘類水果，價格親民。

陳菊逐攤向上業者拜年也發放新年紅包，不少民眾搶著和陳菊合照，讓平日忙碌的交易市場，洋溢年節的喜氣。

農業局宣導輔導成立的蓮池潭物產館，於春節期間不打烊，提供安全、高雄首的選優質農特產品，也有拌手禮供應。1060119

(中央社)