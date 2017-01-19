女業務應酬吃大餐 血脂濃度暴增7.5倍送醫
35歲的林姓女業務員身材中等，平時就有高血脂病史，近2個月因為應酬多，幾乎天天大魚大肉，日前突然肚子劇痛、緊急送醫後確診急性胰臟炎，血中的三酸甘油脂暴增7.5倍、來到3000單位。醫師表示，急性胰臟炎除了劇痛，近20％患者會出現呼吸衰竭、腎衰竭、休克，甚至有生命危險。
收治該病例的書田診所家醫科主任醫師康宏銘表示，最健康的三酸甘油脂濃度、應不超過150，但因為其波動大，所以在超過500以前，不須服藥、僅會請患者進行飲食控制。林小姐日前健檢時，三酸甘油脂濃度約400，已屬血脂偏高。
林小姐雖依照醫囑，健檢後3個月後回診追蹤，卻發現三酸甘油脂濃度不減反增、暴增7.5倍來到3000，更在2天後因急性胰臟炎送醫。康宏銘解釋，富含三酸甘油酯的乳糜微粒顆粒較大，可能堵塞胰臟的微細血管，另一方面，高血脂將導致身體啟動大量的消化需求，造成許多胰臟內未成熟的消化酶、因被提早活化而造成發炎。
康宏銘強調，三酸甘油酯一旦超過1000，就易引起急性胰臟炎，除了會引發劇痛，更有20％機率會併發包括呼吸衰竭、腎衰竭、休克等，甚至有生命危險。他補充，急性胰臟炎好發於40~60歲，男女比約2：1，膽結石、飲酒是常見的致病因素，「高熱量飲食、缺乏運動、肥胖、家族史也都易使三酸甘油酯濃度飆高」。他建議，一旦濃度過高，飲食必須改為清淡，並要養成規律運動習慣、維持理想體重，減少飲酒和高熱量飲食。
(中時)
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