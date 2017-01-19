火山灰加持！「新北綠竹筍」冬天吃也美味
啥！火山灰及礦物質成分豐富，讓綠竹筍更美味！別以為只有夏天才能吃到綠竹筍，冬天也能品嚐甘甜爽口的滋味喔!八里區農會特別在產季期間挑選優質的綠竹筍，利用預冷及真空保鮮技術，保留綠竹筍的甘甜口感，，夏季吃不過癮的老饕，不妨再來品嚐新北綠竹筍的魅力！
農業局長李玟表示，新北健康三寶之一的綠竹筍，在新北已經有百年的生產歷史，具有高纖維、低熱量、低膽固醇的營養價值，怎麼吃都不會胖，尤其新北出產的綠竹筍水份最多、纖維最少，可以完全感受到像梨子般的甘甜、香氣。
此外，新北綠竹筍在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，農業局並全面輔導全市24個綠竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷、甚至有機的驗證，絕對讓消費者買的放心、吃得安心。
農業局表示，八里除了是新北著名的旅遊景點，也是新北綠竹筍的主要產區，因為鄰近觀音山，沉積的火山灰及礦物質成分豐富，加上雨量適中，因此種出的綠竹筍絕對是好品質。早期由於保鮮技術並不發達普及，因此產品很快就纖維化，造成品質下降，影響價格及銷售量，也讓筍農信心有所動搖，一度想要放棄。
但近年八里區農會改變經營模式，利用預冷及真空保鮮技術，延長綠竹筍銷售時間，不但銷量持續穩定，優良的品質也讓價格逐步提升，增加筍農收益，讓他們對於經營綠竹筍產業更有信心。
八里區農會表示，在產季期間會篩選出高品質的綠竹筍，利用真空保鮮的方式來延長賞味期，口感保持甘甜美味，而且食用方便，完全不添加任何的化學劑，可直接食用或燉肉、煮湯，近年來也成為年節重要的伴手禮。
(中時電子報)
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