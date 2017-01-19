跛腳畫面再現 金正恩健康出狀況

金正恩（前中）。（新華社資料照片）

北韓中央電視台17日播出最高領導人金正恩上個月進行視察的紀錄片，視頻中，金正恩左腳跛了，走路不便，上台階時十分明顯。引發外界對金正恩可能已舊疾復發的猜測。

據韓聯社1月18日報道，金正恩首次出現走路不便是在2014年7月，當時朝中社對「金日成逝世20周年中央追悼大會」進行現場直播，金正恩跛腳走向主席台。之後有段很長時間沒露面，導致金正恩健康謠言四起。

南韓國情報機構則透露，金正恩沒有露面是因為接受了切除腳踝囊腫的手術。但因金正恩高度肥胖和過度吸煙，手術後復發可能性較大。17日視察畫面可能證實此一推測，南韓將嚴密關注相關狀況。

2016年5月，金正恩在朝鮮勞動黨大會上發表3個小時的演講，當時，南韓醫學教授裴明金（Bae Myung-jin）分析說，正常人一般4到6秒中呼吸一次，而金正恩演講時每3秒呼吸一次，比正常人時間要短；呼吸困難表明金正恩由於肥胖而肺活量小，且還有聲帶小結，因此根據聲音研判，金正恩身體狀況年齡超過了50歲，較實際年齡約多18歲。

(中時電子報)