新加坡女子高球賽 李準基參加助人氣

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南韓娛樂經紀公司Namoo Actors表示，旗下演員李準基人氣飆夯，受新加坡旅遊局邀請，將於3月4日參加當地舉行的活動。

南韓「亞洲經濟」報導，李準基受新加坡旅遊局邀請，於3月4日參加HSBC女子高爾夫冠軍聯賽相關慶祝活動。

正在進行亞洲巡演「Thank You」活動的李準基獲悉此項消息後，感到十分開心，期待與新加坡粉絲們的相聚。

對此，新加坡旅遊局表示，李準基在亞洲擁有極高人氣，此次能夠有幸邀請他前來，將會借李準基的高人氣為活動進行宣傳。1060119

(中央社)