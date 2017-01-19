影迷祝福劉德華早日康復

我要評比

香港藝人劉德華在泰國墜馬受傷，他的影迷對此特別憂心，紛紛祝福他早日康復。

在微博上的多個劉德華關注組，今天有不少影迷留言，有人祝福他「早日康復」；有人說：「保佑！平安就好！別的都不重要。」

也有影迷留言，希望「媒體讓讓他」，等他恢復再採訪不遲。1060119

(中央社)