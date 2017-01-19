春節連假 北市：11商圈周日路邊停車收費
台北市停管處今天宣布，春節連假的週日路邊收費停車格，像西門、光華等商圈等11處周邊道路，配合商圈營運仍實施收費，其餘路邊停車格則暫停收費，北市所管轄停車場照常收費。
台北市停車管理工程處表示，農曆春節假期從27日至2月1日，為維持農曆除夕及春節連續假期，台北市觀光景點及商圈的周邊停車秩序，原週日收費路邊停車格如西門、光華、美麗華、木柵動物園、士林夜市等周邊道路，仍實施收費。
停管處說，春節連假照常路邊受費的路邊及路外停車場包含木柵動物園3處、建國高架橋下停車場、光華商圈11處、西圈商圈10處、環南市場3處、士林夜市12處、故宮博物院周邊3處、士林官邸2處、美麗華商區2處、新兒童育樂中心1處、台北車站2處，共11個地點。
停管處表示，其餘收費路邊停車格則暫停收費，至於轄管立體、地下、高架橋下及部分路外平面，含委託經營70處平面停車場，也照常收費。
停管處呼籲，民眾收到停車繳費通知單時，記得在繳費期限內繳交，若離去時，未見補繳費通知單，可至「台北市停車管理工程處」網頁查詢繳費明細，以避免停車費繳費逾期。1060119
(中央社)
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