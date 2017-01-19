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台鐵強迫加班，工會發起「春節依法休假」行動。（方濬哲攝）

台鐵產業工會今日發起「春節依法休假」行動，對於台鐵調查連續執勤24小時，要求「車站在沒有運轉員雙重確認下，車長自己看號誌燈，發出開車指令」，認為完全漠視旅客安全。

(中時)