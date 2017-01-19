MLB》殺人蜂有伴了！巴格威爾凍蒜名人堂
畢吉歐（Craig Biggio）在古柏鎮不再孤單了，他的「殺人蜂」打線拍檔巴格威爾（Jeff Bagwell）於美國棒球名人堂候選第8年，今年終於以86.2％的高得票率「凍蒜」，成為除畢吉歐外，唯一掛著太空人LOGO的名人堂成員。
「過去幾年你只能聽著別人在討論名人堂票選如何如何，」巴格威爾道出他終於等到名人堂這通電話的心路歷程，「但去年突然間改觀了，我開始覺得自己有機會進去，我和家人與休士頓的人們都好興奮！這個過程很有趣，也很緊張，而今天就是這美好時光的最高潮。」
巴格威爾也成為史上第50位「從一而終」、大聯盟生涯都效力於同一隊的名人堂成員。原本在小聯盟守三壘的他，在1990年被交易到太空人，隔年就以一壘手身分榮膺國聯新人王，也展開在休士頓的15年輝煌生涯。
巴格威爾在1994年拿下國聯MVP，他的大聯盟生涯有8年達到單季30轟、100打點、100得分以上的門檻，其中連6年達標更僅有6人能夠做到。除了生涯449轟，巴格威爾還有202次盜壘成功，是90年來最會「盜」的一壘手。
從1995年到21世紀初，由畢吉歐、巴格威爾、貝爾（Derek Bell），與後來加入的柏格曼（Lance Berkman）所組成的殺人蜂打線（Killer Bees，姓氏都為B開頭），也帶領太空人打出隊史的輝煌年代。
畢吉歐在2015年成為首位以太空人身分入選的名人堂成員，現在巴格威爾報到，畢吉歐有伴了。
(中時電子報)
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