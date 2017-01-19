九天歲末送鼓神 市府肯定九天陣頭文化

歲末年終之際，九天18日晚間藉由送鼓神儀式，將過去1年來打壞的大鼓及鼓棒堆積起來燃燒，祭拜九天娘娘，表達謝天感恩之意。（陳世宗翻攝）

九天今年是第5年舉辦送鼓神儀式，送鼓神不只是傳統宗教活動，更是希望教育團員並傳達感恩的心，讓他們能有表演的舞台！（陳世宗翻攝）

九天民俗技藝團的奮鬥歷程，不但被拍成電影《陣頭》，挑戰橫越撒哈拉沙漠的壯舉也成為紀錄片《行者三太子》，備受各界肯定。經不斷的努力下，震撼人心的戰鼓表演知名度愈來愈高，表演邀約不斷。

歲末年終之際，九天18日晚間藉由送鼓神儀式，將過去1年來打壞的大鼓及鼓棒堆積起來燃燒，祭拜九天娘娘，表達謝天感恩之意。台市政府新聞局長卓冠廷也前往轉達市長林佳龍的肯定與祝福，期待九天的發展越來越好。

送鼓神儀式在震天戰鼓聲中於大肚山麓隆重登場，九天民俗技藝團團長許振榮傳遞引自九天娘娘的聖火，眾人手持火把，將堆積的打壞大鼓及斷鼓棒點燃祭祀，感謝九天娘娘過去一年來的庇佑。包括新聞局卓局長、文化局副局長施純福、立法委員洪慈庸，市議員王立任、張雅旻服務處代表、彰化縣政府文化局長陳文彬等人均到場共襄盛舉。

許振榮表示，今年已是第5年舉辦送鼓神儀式，團員打的鼓及鼓棒由自然木材及牛皮製成，是上天所賦予，送鼓神不只是傳統宗教活動，更是希望教育團員並傳達感恩的心，讓他們能有表演的舞台。

新聞局卓冠廷表示，從電影《陣頭》到橫越撒哈拉沙漠的紀錄片《行者三太子》，甚至是在今年與董事長樂團在台中跨年的演出，台中市政府全力支持九天；林市長更曾多次向中央表達，九天的陣頭文化不只代表台中，更代表台灣，期盼九天的發展越來越好。

立委洪慈庸也肯定九天在表演後，還能感念這些鼓棒及大鼓，相當難得，九天代表是藝術與文化，希望大家能繼續支持。王立任表示，這是他第三年來參加送鼓神，這是一個充滿感恩的活動，九天的付出代表台灣的精神，希望大家能繼續支持九天，也為台灣加油！

新聞局強調，九天民俗技藝團21年前發跡於台中大肚山，原為廟會上的陣頭表演團體，將民間習俗技藝提昇至劇場藝術文化層次，曾獲選行政院文化部扶植的國家優良演藝團隊，也多次獲邀至世界各國演出，享譽國際。

(中時)