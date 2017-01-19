吳敦義探視絕食軍公教 盼年改兼顧公道

前副總統吳敦義今天前往抗議年金改革絕食活動現場，他說，希望年金改革應該兼顧公平與公道；選擇絕食應是萬不得已，令人不捨，特別帶上幾箱礦泉水，給予鼓舞打氣。

年金改革國是會議22日於總統府登場，部分退休軍公教人員為表達訴求，日前已於立法院旁展開靜坐絕食，吳敦義與夫人蔡令怡上午7時前往絕食活動現場探視、關心，並聽取他們的心聲。

由於吳敦義前往絕食現場前，並未通知媒體，他事後受訪說，一切自自然然就好，所以沒有刻意通知媒體到場採訪。

他說，看到現場一位少將退伍的梁尚昌絕食，他們過去也對國家有很多的貢獻，犧牲很大，希望年金改革應該合乎公道。

吳敦義說，會選擇絕食，應該是萬不得已的方式。由於冷氣團即將來到，「相當擔心，也相當不捨」，他特別帶了幾箱礦泉水，給予鼓舞與打氣。

吳敦義希望年金改革能夠兼顧公平與公道，畢竟這些軍公教退休人員曾經都是經過國家正式考試、任用的人，就算改革，也應該多重管道，例如各種退休基金投入運用時，應該讓基金能夠更為穩健。1060119

(中央社)