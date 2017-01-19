劉德華妻朱麗倩急飛泰 陪夫返港就醫

香港藝人劉德華在泰國拍廣告墜馬受傷。據港媒報導，劉妻朱麗倩昨天火速飛抵泰國，照顧丈夫，並陪夫婿搭醫療專機返港。

香港鳳凰娛樂今天報導，劉德華因為不想讓家人擔心，受傷後一直秘而不宣，就連愛妻也瞞著。受傷消息一出，憂心忡忡的朱麗倩馬上飛往泰國照顧丈夫。

報導說，據了解，朱麗倩乘坐同一醫療專機返港。

17日意外發生後，劉德華立刻被送往當地一家醫院治療。

劉德華旗下公司18日下午發聲明表示，劉德華骨盆有撕裂傷。此外他在個人網站報平安說：「我1月17日在泰國拍攝廣告片時，出了點意外，從馬背上摔了下來，造成盤骨（骨盆）有撕裂傷。目前有醫療團隊很妥善的照顧，我一切平安，請大家不用擔心，謝謝大家的祝福」。1060119

(中央社)