《60分鐘》從街頭起步 熱血逐夢

兩個國中同學一同創業 從攤車到16家加盟店 。（中視提供）

街頭鼓王曾挨批 李科穎:感謝批評讓我進步

台灣街頭是年輕人逐夢的起點！24歲李科穎，綽號「西門町小鼓王」，6歲開始學爵士鼓，16歲考上街頭藝人證照，從街頭開始累積表演實力，為了幫孩子圓夢，李科穎的父親假日清晨六點就開貨車載爵士鼓到台北信義區卡位，「我告訴他，你做什麼我都支持，想表演就表演，快樂就好。」已經小有名氣的李科穎也曾經面臨掙扎，他說：「當兵時一段影片PO上網，被批評鼓打這麼爛，那時真的不想再碰鼓棒，但我問自己，還要堅持嗎？我發現我沒辦法放棄！」

24歲街頭藝人李科穎從街頭起步，拓展表演舞台。（中視提供）

兩年半考上19縣市街頭證照 李彥宏環島演出

「當街頭藝人最大特質就是不要臉！」28歲街頭藝人兔兔李彥宏，以魔術和舞蹈，兩年半內取得19個縣市街頭證照，全台第一人！李彥宏說：「台北和新北市最難考，600多組錄取30多組，比考律師還難，我始終相信過世阿嬤會給我力量！」他以七龍珠人物悟空cosplay 融入演出，曾經遇過有路人打賞，站三七步丟銅板，李彥宏很受傷，但媽媽始終支持：「有人說像乞丐，但我看了心裡很澎拜，那是我兒子！」未來李彥宏要用證照環島演出。

路邊鞠躬賣素食早餐 兩男拓展16加盟店

從街頭攤車到連鎖加盟，兩個國中同學陳昆宏和關登元熱血創業！退伍後一人拿出20萬，一開始用摩托車和貨車賣素食，10年內拓展16家加盟店，讓家人跌破眼鏡！得來素蔬食餐飲創辦人陳昆宏回憶：「當初我們穿迷彩內衣當制服，站在路邊鞠躬道早安，慢慢吸引大家注意。」兩人笑稱自己是「憨膽」，想做什麼就做，但心裡頭早有定位「不能永遠是路邊攤」。創辦人關登元說：「我們賺到的錢不會直接分掉，一定用在投資，例如這個月先改招牌，下個月改其他的！」兩個大男生推展蔬食，企圖營造台灣的新飲食文化！

街頭藝人李彥宏擁有19縣市街頭證照。（中視提供）

純手工筆記本獲專利 設計師:我就是筆記本控

「有一批人是筆記本控，他會收集，他可能不寫，光收集，那我也是。」設計師小鹿兩年多前創立「小印紅鹿」純手工筆記本，靠市集擺攤一年後進駐誠品專櫃，小鹿說：「所有品牌走到進櫃通路，通常很難操作，會需要後端強而有力的資金，但做文創通常沒太多資金！」考量成本支出，小鹿重新回到擺攤，純手工筆記本申請到專利，做出市場區隔，平均每日擺攤有上萬營收！

手工筆記本做出市場區隔 實現品牌夢。（中視提供）

「從街頭起步 熱血逐夢」完整內容請鎖定1月21日(六)下午1點及1月26日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)