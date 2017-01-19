不難受了！藍瘦香菇哥結婚啦

「藍瘦香菇哥」結婚啦！（圖／取自微博）

因為一句不標準的「難受想哭」，讓「藍瘦香菇」四個字在去年爆紅！當事人韋勇更因此被封為「藍瘦香菇哥」，可如今他終於不用再傷心，當時因為愛人不在身邊讓他感到寂寞，可18日他終於抱得美人歸，不用再「藍瘦」了！

「藍瘦香菇哥」韋勇先前因為一支視頻爆紅，當時他操著不太標準的國語，講著「藍瘦香菇，本來今顛高高興興，泥為什莫要說這種話？藍瘦，香菇在這裡。第一翅為一個女孩使這麼香菇，藍瘦。泥為什摸要說射種話，丟我一個人曬這裡，香菇，藍瘦在這裡，香菇…。」但他說得其實是「難受想哭。」

爆紅後韋勇也出面表示其實只是愛人外出旅遊，單純拍個影片好玩，沒想到造成轟動，且他與女友也早已領證，不過昨兩人才辦婚禮，他在微博上貼出結婚照，更搞笑寫著「今日我最帥」，廣大粉絲也說「終於不會藍瘦啦！」

(中時電子報)