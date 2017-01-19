呂秋遠勸世新0分師 學生分數不能開玩笑

世新兼任講師將全班打0分引發關注，在東吳任教的律師呂秋遠在臉書提醒，學生分數不能拿來開玩笑，因為老師的玩笑，對學生來說經常是噩夢。

世新大學廣電系兼任講師郭宗瑋，因不滿學生在期末教學評鑑，以匿名評論他的教學是「內容稍顯空洞」，因此將該科全班54名學生全部打0分，並要求學校給他寫空洞的學生名字或要學生來跟他道歉，否則就不上傳成績，引發外界關注。

在東吳大學任教的律師呂秋遠今天在臉書發文表示，過去幾年都沒有認真看學生為他評斷的分數，但被世新大學全班0分老師嚇到，所以到校務行政系統，把去年記錄調出來，結果沒有任何具體評語，意思是沒人說他空洞，總算鬆了一口氣。

但接著細看後，呂秋遠表示，太令人震怒，竟然有1個同學認為他這門課的難易度屬於「非常困難」，有2個同學缺課高達16小時以上，有6個同學平均每週花在這堂課的時間是0，有1個同學都覺得很普通而已，「教學認真？普通。教材能達到教學目標？普通」。

「可惡！怎麼可以說我普通？我明明就自我感覺非常良好」，呂秋遠反諷，他一定要去問系辦，說他普通的學生是誰，要肉搜他，把他的個人資料放在臉書上供大家踐踏，不然這學期要給所有人零分；但他又想到，為什麼只看到討厭他的那個人，卻忘記其他喜歡他的60人？他們給的分數是5分滿分，這些人難道比不上討厭你的人？

對於世新0分教師，呂秋遠也給了10點建議，不要緊盯著那個或那幾個討厭你的人，很多時候，他們不是討厭你，而是希望你更好，所以才會跟你抱怨，其實不是每個人都很會抓重點，所以盡量給別人教科書或書面指引參考，否則「認真教學」四個字，在抓不到重點的人來說，就是空洞。

呂秋遠也提醒，臉書無秘密，罵人的話，就算是只限好友，也不要放在臉書上，這些話「一定」會流出去，而學生的分數不能拿來開玩笑，因為老師的玩笑，對學生來說經常是噩夢，特別是連坐法，擺明要用道德壓力讓不相干的人受罰，還有不要眼光只跟著討厭你的人，多看看愛你的人。1060119

(中央社)