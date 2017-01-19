川普傾向保護主義 陸最有錢富豪示警

投資好萊塢的中國大陸最有錢人王健林，今天對川普可能拖累娛樂業進陷入貿易戰示警，表示大陸的數百萬影迷對於電影業的未來至關重要。

在瑞士達佛斯（Davos）本週舉行世界經濟論壇（World Economic Forum）之際，這位大陸億萬富豪呼應了國際企業主管對於20日即將就任美國總統川普傾向保護主義的憂慮。

王健林所屬的萬達集團，擁有1條美國電影院線、1家好萊塢製片公司，及另1家主辦金球獎的公司。王健林表示，如果娛樂業淪為貿易戰的犧牲品，美國將會是更大的輸家。

王健林在達佛斯向聽眾表示，「英語電影在美國之外的主要成長市場，實際上是中國。」他說，大陸電影院數量高居全球之冠，單是過去1年就增加15000家。

「如果中國要報復，對雙方都不利，所以我不希望見到這種情況成真。」

川普即將就任之際，大陸國家主席習近平也在達佛斯帶頭呼籲開放全球經濟。他昨天警告說，「在貿易戰爭下，沒有人會成為贏家。」（譯者：中央社徐睿承）1060119

(中央社)