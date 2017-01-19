世新打零分老師將離職 下學期不任教

世新大學兼任講師郭宗瑋不滿被一名學生評為內容空洞，將該班學生打零分。世新大學校方今天表示，郭宗瑋已向系上表明將離職，下學期不繼續任教。

世新大學廣電系兼任講師郭宗瑋，因不滿學生在期末教學評鑑，以匿名評論他的教學是「內容稍顯空洞」，因此將該科全班54名學生全部打0分，並要求學校給他寫空洞的學生名字或要學生來跟他道歉，否則就不上傳成績，引發外界關注。

經媒體報導後，郭宗瑋在臉書向學校和學生道歉，表示沒想到會鬧出這麼大的風波，還說平常PO文沒啥人看，所以瘋瘋癲癲亂七八糟亂發，「感覺打0分很酷」，所以就以不為難系上，同時又可以胡鬧的狀況下，打了全班0分，真的很對不起這班的同學，他已經把分數都改好了。

世新大學公共事務長葉一璋表示，郭宗瑋是一年一聘，按照合約，他下學期仍可以繼續任教，但他已經向系上表明將離職，下學期不想繼續在世新任教，校方會通知他寄回聘書，完成相關程序。

葉一璋指出，如果郭宗瑋近期沒有完成離職相關程序，校方將在過年後正式上班時，啟動解聘程序；而要修改學生成績，必須到學校填寫更正成績申請，目前郭宗瑋也還未完成，但只要下學期前完成成績更改，不會影響到學生權益。1060119

(中央社)