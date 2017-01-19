世新打零分老師將離職 下學期不任教
世新大學兼任講師郭宗瑋不滿被一名學生評為內容空洞，將該班學生打零分。世新大學校方今天表示，郭宗瑋已向系上表明將離職，下學期不繼續任教。
世新大學廣電系兼任講師郭宗瑋，因不滿學生在期末教學評鑑，以匿名評論他的教學是「內容稍顯空洞」，因此將該科全班54名學生全部打0分，並要求學校給他寫空洞的學生名字或要學生來跟他道歉，否則就不上傳成績，引發外界關注。
經媒體報導後，郭宗瑋在臉書向學校和學生道歉，表示沒想到會鬧出這麼大的風波，還說平常PO文沒啥人看，所以瘋瘋癲癲亂七八糟亂發，「感覺打0分很酷」，所以就以不為難系上，同時又可以胡鬧的狀況下，打了全班0分，真的很對不起這班的同學，他已經把分數都改好了。
世新大學公共事務長葉一璋表示，郭宗瑋是一年一聘，按照合約，他下學期仍可以繼續任教，但他已經向系上表明將離職，下學期不想繼續在世新任教，校方會通知他寄回聘書，完成相關程序。
葉一璋指出，如果郭宗瑋近期沒有完成離職相關程序，校方將在過年後正式上班時，啟動解聘程序；而要修改學生成績，必須到學校填寫更正成績申請，目前郭宗瑋也還未完成，但只要下學期前完成成績更改，不會影響到學生權益。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。