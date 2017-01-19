迎新春 台文館推出作家手稿復刻原子筆
(中央社記者張榮祥台南19日電）春節搶商機，連國立台灣文學館也不例外。台文館今天宣佈推出「作家手稿復刻原子筆」、「文學佳句明信片」及「台南州廳卡紙模型DIY」3項文創商品，頗為吸睛。
台文館指出，呼應時下復刻文具風潮的「作家手稿復刻原子筆」，是和台灣知名文具企業的SKB合作，復刻原型取自4、5、6年級生小時候曾使用過的秘書原子筆，再烙印上楊逵、葉石濤或鍾肇政等台灣文學作家的佳句，這些佳句同時也製成「文學佳句明信片」。
原子筆分為白色筆桿(藍色墨水)及翠玉筆桿(黑色墨水)兩款，可單買，也可一次收集。台文館在新春前推出一套6支原子筆和3張佳句明信片的限量優惠組合。
另外，前身是日據台南州廳的台文館，去年剛滿百歲，館方也特別推出「台南州廳卡紙模型DIY」，讓民眾動手蓋房子。
台文館說，台文館完成於1916年，由台灣總督府技師森山松之助設計，他同期作品還有現為國定古蹟的總統府、監察院、台南地方法院等建築。1060119
(中央社)
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