副總統：黨職併公職退休金 向國民黨要

副總統陳建仁接受廣播專訪指出，目前國民黨黨職併公職退休金，是由政府支付，但是，黨職的部分要還給國家，「不會針對個人，應該是針對政黨來處理，比較合理」。

年金改革國是會議22日將於總統府登場。

陳副總統今天接受廣播專訪指出，目前黨職併公職的人數約200人，有一些比較高階的人確實領得比較多。

主持人追問，是前國民黨主席連戰還是現任副主席胡志強領的最多？副總統說，他不便透露。

但陳副總統說，黨職併公職的情況，會把黨職年資與公職年資算在一起，到達年資可以領退休金；公職的部分，國家要付，黨職的部分，國民黨要付。

至於黨職併公職要不要溯及既往？他說，「基本上我們的想法與黨產處理的情況一樣，基本上要還給國家，但不會針對個人，應該是針對政黨來處理，比較合理。」

至於要吐回多少錢？他說，因為所得替代率多少，如何分，還沒確定，也要拿到個人資料才能夠算，現在無法精算出來，但只要辦法定出來，很容易就能處理。

陳副總統也透露，他曾請教親民黨主席宋楚瑜，宋楚瑜跟他說，其實國民黨內黨職年資計算有不同辦法，例如當學生該不該計算年資，這部分有必要再去請教國民黨提供更正確的資料。

副總統說，他還沒有跟國民黨聯繫，會盡最大誠意拜訪，希望得到這資料，黨職併公職一定要處理；這部分是替國民黨服務奉獻，當然國民黨應該要付給相關的退休金。

另外他說，至於政務官轉任的情況特別，有人領利息18%，涉及將近300多人，裡面也蠻複雜，政務官18%完全取消，政務官年資採計也設計一套辦法，會把事務官年資與政務官年資併計，但不能用政務官薪資去計算，至於以前多領的，就不溯及既往、不處理。

另外，對於特殊對象，如銀行職員退休領13%，副總統說，未來會檢討，將由財政部去跟銀行檢討。

至於法官與檢察官，公務員退休部分，跟公務員一樣，18%也要在6年內歸於零，至於法官退養金的部分則由司法改革國是會議中討論。

主持人追問，法官的退養金所得替代率98%，最後是否要調到60%？副總統說，「我們是有這樣的期待」。1060119

(中央社)