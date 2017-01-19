避免禽流感傳播 雲林加強查緝私宰

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農曆春節將屆，雲林縣政府為避免禽流感疫情傳播，將加強查緝違法私宰行為，並籲請民眾選購合法家畜禽屠宰標章，以確保衛生安全。（縣府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年1月19日

農曆春節將屆，雲林縣政府為避免禽流感疫情傳播，將加強查緝違法私宰行為，並籲請民眾選購合法家畜禽屠宰標章，以確保衛生安全。

雲林縣政府指出，農曆春節期間正是禽流感高風險期，由於今年才剛開始，縣轄內就發生8禽場染禽流感，而去年一整年染疫場僅9場，疫情值得注意。

為防範未經屠宰衛生檢查的違法家畜禽屠體流入市面，縣府已組成違法屠宰聯合查緝小組加強查緝，以確保春節期間畜禽產品安全衛生，並避免禽流感疫情傳播。

縣府表示，農業處除了持續督促家禽屠宰業者，落實場區及進出車輛消毒外，也呼籲如發現私宰行為，請民眾立即通報農業處。

農業處指出，民眾若有私宰行為，一經聯合查緝小組查獲，屠體將立即銷毀、用具沒收，並可處罰新台幣2萬至10萬元罰金；若情節重大者，可處1年以下有期徒刑或併科10萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。1060119

(中央社)