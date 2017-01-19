高麗菜生產過剩 立委：農委會調控不力

民進黨立委林岱樺今天表示，近期高麗菜價崩跌，但今年高麗菜生產過剩的情況完全在意料中，農委會調控不力，去年成立的台灣國際農業開發公司也沒有負起積極外銷的角色。

林岱樺上午在立法院召開記者會，她說，高麗菜價崩跌，農糧署雖然表示已經外銷韓國約400公噸，僅占生產過剩總量的1/10。

她說，國內高麗菜種苗場釋出數量登記比例超過95%，因此相關產量資訊都在農糧署掌握中，高麗菜產銷價格漲跌曲線年年重疊，排除極端天候因素後，幾乎存在可預期的趨勢。

林岱樺說，去年下半年因為颱風，高麗菜減產、價格居高不下，引發農民紛紛搶種，她整理去年9月到今年1月的種苗供應統計及預計上市時點，1月上旬是高麗菜供應的高峰，數據資料顯示供需失衡的情況完全在意料之中，農糧署做了什麼？

她說，追蹤農糧署網站資訊，對相關生產種植訊息的發布少的可憐，「減種」預警資訊最一則發布時間是在2013年1月17日，請問農糧署的預警機制的公告對象與管道是什麼？農糧署發預警公文給地方政府、鄉鎮公所，就算是盡到調節產銷的責任嗎？

林岱樺說，台灣高麗菜2001年出口數量曾經超過2000公噸，台灣國際農業開發公司去年10月成立，董事長陳郁然有成功行銷奇異果的經驗，但卻對行銷台灣生產過剩的蔬菜外銷興趣缺缺，說自己是「賣水果的、不賣菜」，林岱樺認為這樣大小眼心態除了不可思議外，也是辜負了總統蔡英文與人民對陳郁然的期待。

她說，期待台灣國際農業開發公司與農委會能夠積極合作，面對台灣週期性的優質蔬果，建構順暢的外銷通路。1060119

(中央社)