聯準會：美經濟持續擴張 今年展望樂觀

我要評比

聯邦準備理事會（Fed）今天指出，美國經濟持續擴張，目前可見勞工市場吃緊和物價上漲壓力，全美企業今年展望樂觀。

聯準會褐皮書（Beige Book）經濟調查報告指出，「全國企業和產業據說對今年成長感到樂觀。」

這可能指出，企業預期20日即將就任的川普政府將實施減稅和增加支出。

聯準會轄下12個行政區多數公布勞工市場較以往吃緊，包括薪資調漲、職缺難以填補，同時自去年11月的上次調查以來，物價壓力「增強」。

企業聘僱和勞工薪資獲得改善，對2008年金融危機後的疲軟復甦而言可說是一項利多，但也可能助長通膨壓力，進而促使聯準會在12月的10年2度升息以來，以更多升息來因應。

鑒於預期通膨壓力和川普政府可能增強支出刺激經濟，即便這些政策細節仍具不確定性，但聯準會決策官員預估今年將3度升息，而非2次。（譯者：中央社徐睿承）1060119

(中央社)