NBA》別再叫爛隊 七六人最近8戰贏6場
有了極力想要入選全明星賽的恩比德帶動，七六人在2017年表現宛如脫胎換骨！積極擺脫過往給人爛隊形象的七六人，19日靠著恩比德26分、9籃板與2火鍋，終場94比89力退東區第2暴龍，今年1月8場比賽贏了6場。
近年陷入人員大幅變動困境，七六人始終給人爛隊形象，連敗就跟家常便飯一樣，本季開始時也沒意外落居東區後段班，打完2016年只拿7勝24敗，沒想到今年1月突然變得強大，主因仍在恩比德表現優異。
為了入選全明星賽換取跟美國藝人蕾哈娜約會的機會，恩比德最近真的拚了，本季平均可拿19.7分、7.7籃板與2助攻，19日更帶感冒身軀上場硬撐，卻還是幫助七六人扳倒暴龍，看來恩比德真的為了愛情卯足全力。
除了恩比德，七六人其他球員在19日也有發揮，伊耶索瓦18分、5籃板，柯文頓10分、5籃板，先前投進絕殺球的控衛麥康奈爾，也帶著手腕傷勢硬上，仍有10分、8助攻與5籃板，七六人真的完全變了一支球隊。
暴龍仍看「雙衛」表演，迪羅薩拿下25分，羅瑞也有24分，暴龍更迎來季前從塞爾提克挖來的大前鋒蘇林傑傷癒復出，本季首次上場的他，打了14分鐘，拿8分、3籃板，還需一段時間才能真正融入暴龍團隊。
(中時電子報)
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