印傭盜走數百萬精品 反辯張柏芝亂放東西引貪念
女星張柏芝位於香港中環的世紀大廈去年發生竊盜案，竟遭偷走價值上百萬的名品、珠寶，而犯案者並非越過層層嚴密保全的高明小偷，而是「內賊」，她家的印尼幫傭在約滿將返國之際，企圖偷偷帶走女主人的精品離去，前天該印傭遭法院判囚18個月。
據《香港文匯報》報導，去年6月28日，在張柏芝家幫傭的30歲印尼籍女子Rospeni約滿，正提著行李準備離開，沒想到張柏芝助理檢查她的行李，赫然發現裡面有用紙巾包著的珠寶，才發現她的犯行，Rospeni行李內發現3個包、3雙鞋、2顆鑽石、3對耳環、5對手鐲、6個戒指及一些吊墜，總價值約56萬港幣(約台幣231萬)，她隨即遭報警逮捕。
Rospeni事後坦承在去年2至3月間犯案，而律師為其求情，表示嫌犯一家7手足僅2人有工作，家境清貧，早前她的兄長還在家鄉發生交通事故，急需4萬港幣(約16.4萬台幣)治療費，然她在張家工作，一個月薪水僅4千港幣(1.6萬台幣)，根本無法負擔，更表示，她非翻抽屜搜刮，而是由於張柏芝經常不在家，這些名貴財物又總隨手亂放在可見之處，才讓她抵擋不了貪念犯案，雖然事後張柏芝追回全部20件財物，沒有損失，然法院仍酌情後判處Rospeni監禁一年半。
(中時電子報)
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