冷戰與幽浮 美CIA公開80萬份解密檔案
美國中央情報局（CIA）近日正式將局內共80萬份、1,300萬頁的解密文件公開，並將文件掃描上網以便全球讀者閱讀使用。這一個份量不輕的檔案，內容可說是五花八門、包羅萬象，從正經八百的冷戰、韓戰與越戰議題，或是美蘇之間的間諜情報戰，到至今仍屬謎團的幽浮（UFO）和外星人，都能在中情局檔案內找到「答案」。
據英國BBC新聞網報導，美國中央情報局日前將局內共約1,300多萬頁的解密文件，公開並放上網路提供全球讀者與研究人員進行使用。其實這批包羅萬象的解密檔案，早在1995年由前總統柯林頓（Bill Clinton）授權解密、並在2000年正式公開，但過去僅限於馬里蘭州（Maryland）的國家檔案館內4台電腦使用和查詢，並且嚴格限制學者與記者的出版使用範圍，如今放寬限制並公開上網，勢必能讓學界和公眾對於上世紀的世界有更進一步的「認識」。
中情局這80萬份文件中，包含了像幽浮的目擊報告、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的研究報告、眾多在韓戰、越戰期間的軍事報告，以及冷戰期間美蘇兩大強權在歐洲進行情報間諜交鋒，像是著名「黃金行動」（Operation Gold）整體報告都在這批檔案中。對於本次將文件公開上網的事情，美國中情局發言人霍尼亞克（Heather Fritz Horniak）表示，「這批檔案代表了中情局所有的歷史，無論好與壞，都在這裡了。」
早在2014年，當文件尚未公開上網前，就曾有自由記者組織MuckRock，根據《資訊自由法》（Freedom of Information Act）要求中情局全面開放檔案，並允許外界使用和出版，遭到當局的回絕。不過，雖號稱「整部歷史」都攤在外界眼裡的中情局，實際上仍有不少被列為最高機密，或是可能危害國家安全的檔案仍保持在陽光之外，無法閱覽。但隨著寶庫的釋出，也許能為學界和大眾解開更多過去未知的謎團。
(中時電子報)
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