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副總統陳建仁親上火線 年金改革國是會議會前記者會 │20170119中視新聞LIVE直播

退休軍公教人員在年改中區座談會場外陳抗的衝突畫。（本報資料照片）

陳建仁副總統昨天受訪透露，蔡英文總統交代年金改革不要影響到特定薪資以下族群，目前研擬2.5萬或3.2萬元兩方案，超過標準以上18趴優惠存款就會調整，以兩年一期，分別調降為9％、6％、3％，6年後歸零，預計7月端出修法草案。

總統府預定今日下午2點召開年金國是會議會前記者會，將公布最新建議腹案版本，事先對社會揭露，如所得替代率會設定以60％為下限等，供各界討論。

(中時電子報)