外交部：陸對我NGO國際參與一向關注

非政府組織國際事務會執行長周麟上午在外交部例會表示，中國大陸對我們NGO的國際參與一向都很注意，用「台灣」時會特別注意，所以我們盡可能告訴NGO到我國外去時要見機行事，盡可能讓國際看到台灣的努力。

周麟指出，目前沒有具體統計被大陸打壓的數據，台灣NGO一年至國外參加數量不少，國內每年大約有800個NGO，被打壓其實也不是太多，但大家會見到很顯著的例子，如罕見疾病等。

周麟強調，在醫療方面，台灣也有不少人擔任重要國際NGO幹部；同時我們希望國內NGO走出去，也希望到台灣來開會，這是努力目標。

他舉例，去年「國際婦女理事會」就在台灣開會，總會長及各國理事都被找來台灣，會議內容涵蓋全世界婦女地位提升。另外，國際青商會約7000位會員，去年也來台灣開會，「只要他們來，我們就有辦法讓他們喜歡台灣」。

周麟說，今年也會一步一步準備，如「中華民國退伍軍人協會」準備籌辦亞太區會議，還有全世界大學附設醫學院也可能在年底舉辦，以及機場醫院會議討論提升品質等。

(旺報)