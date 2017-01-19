台中百花盛開農業局邀民眾來趟花都輕旅行
台中市為行銷2018世界花卉博覽會，打造台中成為花園城市！農業局補助霧峰、外埔、后里、烏日、台中地區農會及神岡區公所種植約140公頃波斯菊、向日葵等景觀綠肥作物，再輔導農民撒播農糧署及種苗場提供的油菜種子，現已進入開花期，隨處可見百花盛開，歡迎民眾來台中欣賞壯觀的花田美景。
市府農業局表示，利用農田休耕期間種植景觀及綠肥作物，並適時翻耕，除可增加土壤有機物質含量，減少化學肥料施用量，還可美化農地、抑制雜草叢生，達到多重效益。
至於賞花地點，農業局推薦前往霧峰區霧峰農會酒莊、亞洲大學(福新路跟柳豐路)、中投西路和四德路口、霧峰交流道二側；后里區賞花點則在安眉路、重劃東路、福興路往泰安派出所方向；或是前往外埔區永豐里及馬鳴里、烏日區溪尾大橋尾端、西屯區廣福里廣福路、神岡區潭雅神綠園道自行車道4.6k處賞花。
花海賞花期自即日起至農曆春節期間，請民眾把握最佳時機，與壯麗花海留下美好回憶。
(中時)
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