政院調查一例一休僅1家漲價 網友：睜眼說瞎話

行政院發言人徐國勇（圖）17日在行政院舉行記者會表示，日前針對餐飲業查價發現，有8成以上業者沒漲價，有漲價者主因是物價上漲，勞基法修法並非主要因素。(中央社)

一例一休上路後民怨高漲，然而行政院發言人徐國勇17日表示，消保處訪查民生餐飲業者218家，8成以上業者沒漲價，有漲價業者是因為「原物料上漲」，僅「一家」業者漲價跟一例一休有關。網友痛批政府睜眼說瞎話，不知民間疾苦。

徐國勇日前表示，《勞基法》修法並非民生餐飲業漲價主要因素。目前已漲價有12家，其中有「一家」表示與週休二日新制度有關，另外有20家研議過年後再考慮，186家表示沒有任何漲價規規劃與必要。台灣餐飲業除了大型連鎖業者之外，大多是家庭式的經營，幾乎沒有漲價，他相信民眾會自己選擇。

民眾對於行政院公開表示只有一家業者因一例一休漲價，感到十分不解與不滿。網友留言幾乎一面倒痛罵「是怎樣的垃圾政府…這種不要臉的話怎麼說得出來」、「看來姑婆芋吃不夠」、「做官的不知民間疾苦，也對啦！不用親自到地獄採買，怎麼知道人們活在地獄的苦呢？」

「正港睜眼說瞎話」、「睜眼說瞎話!全台都知道因爲新制漲價的東西太多了，只有這個睜眼瞎子視若無賭。」、「叫他去算算基隆廟口夜市就好了!睜眼說瞎話啊!」、「是火星國發言人嗎？有種把你訪查的業者說出來」、「看樣子只能吃姑婆芋度日了」、「何不食肉糜」、「這一家難道就是傳說中的*大家*嗎？」、「太可怕了，先吃塊姑婆芋壓壓驚」。

(中時電子報)