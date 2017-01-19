傳接黨秘書長 段宜康：沒這回事

民進黨立委段宜康今天表示，民進黨的黨內規章規定，秘書長是專任，擔任立委就不會擔任秘書長，沒有這回事。民進黨高層說，段宜康是黨團年金改革專案召集人，不會異動。

媒體報導，總統府秘書長懸缺，現任行政院副院長林錫耀是總統考量的優先人選；副院長遺缺，民進黨秘書長洪耀福呼聲高；而黨秘書長則由不分區立委段宜康接任可能性最高。林錫耀表示，自己不會異動；洪耀福也說，「我的責任就是打贏2018，哪裡也不會去」

段宜康上午在立法院受訪表示，捕風捉影的消息很難回應，「我如果把我曾經被徵詢過的位置跟各位報告，可能會把你們嚇死」，沒有這回事。

被問是否曾被徵詢接任民進黨秘書長？段宜康表示，沒有，黨也從來沒有徵詢他的意願，他是民進黨的立法委員，黨內的規章規定，秘書長是專任，擔任立委就不會擔任秘書長。

民進黨高層表示，因有些連任的縣市長，任期已經過半，就會有各種不同考量與機會，讓外界猜測。

該人士透露，總統蔡英文尚未當選總統，擔任民進黨主席期間，曾徵詢段宜康出任黨秘書長，當時段宜康婉拒，段宜康擔任立法院司委會召委推動不當黨產條例立法，下階段任務推動年金改革案。

該人士表示，段宜康是民進黨政策會執行長，也是立法院民進黨團年金改革專案小組召集人，立法院下會期將是年金改革修法的戰場，段宜康責任重大。1060119

(中央社)