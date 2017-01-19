網路狠詐媽媽們尿布錢 700多人受害

有毒品等前科的呂姓女子涉嫌在網路刊登販賣尿布等嬰兒用品文章或訊息，佯稱有管道購得相當便宜的嬰兒用品，詐騙媽媽們的尿布錢，高雄市警方查緝，今天依加重詐欺等罪嫌送辦。

高雄市警察局刑警大隊表示，被害人多為養育新生兒的媽媽們，為了節省開銷精打細算、省吃儉用，養兒育女已經相當辛苦，血汗錢卻因此白白損失，又急又氣。

警方調查，呂女涉嫌利用臉書成立多個帳號，自民國104年開始於網路刊登販賣尿布等嬰兒用品文章或訊息，佯稱有管道購得相當便宜的嬰兒用品，以低於市價、半價、批發價等廣告語，吸引被害媽媽們下單並匯款。

警方表示，呂女持續向被害人以「產品是以預購方式購買、需等待數月方能出貨」等訊息拖延出貨時間，並以部分出貨方式使被害人誤信交易確實順利進行，也持續於網路發布嬰兒用品的交易訊息，使被害人陷於錯誤，一再下訂單、匯款至指定帳戶。

事後被害人索討貨物時，呂女以廠商無法出貨、另外找新廠商等藉口拖延，多人未收到商品也未獲退款，才知受騙而提告，警方目前初估受害人數達700多人，不法利得約近新台幣300萬元。

警方表示，呂女相當狡猾，除了設置多個帳號，也以網路購物手法詐欺，主打低價尿布等商品，吸引被害人大量下單購買尿布，起初正常出貨，取信於被害人後逐步減少或拖延出貨，並接受被害人匯款後卻未依約出貨，也在雲林縣、苗栗縣等地設置出貨據點詐騙。

警方查緝呂女，起出存摺10本、尿布一批等物證，訊後全案依加重詐欺等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。1060119

(中央社)