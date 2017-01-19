空品測站增 環署網站可查六輕空品
環保署今天表示，目前已經整合全台包含各地環保局、特殊性工業區、大型事業等205站即時監測資訊，並且整合GIS系統，讓民眾可以自由縮放掌握各地空品。
行政院環境保護署今天舉行「全國205空氣品質監測站資料即時查」記者會。
環保署環境監測及資訊處長張順欽說，完成整合的測站包含環保署本身的76站；各直轄市政府環保局26站；特殊性工業區33站（六輕工業區10站、臨海工業區10站、林園工業區9站、南部科學工業園區台南園區4站）；大型事業70站（包含台電50站、中鋼6站，中油14站），共205個測站。
張順欽表示，除了特殊性工業區的資料會晚1小時左右外，其餘資料都可以在整點後5至20分鐘內更新。
除此之外，環保署空氣品質監測網從即日起，也結合GIS系統（地理資訊系統），用響應式網頁設計技術提供跨平台應用，提供街道、衛星影像等不同塗層模式，建立全台空氣品質監測資源整合展示平台，可以自由縮放平移，讓使用者掌握生活周遭空氣品質狀況。1060119
(中央社)
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