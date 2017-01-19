年金改革草案將出爐 副總統透露方向

副總統陳建仁今天下午將親自召開記者會，公布年金改革版本草案；他上午接受廣播訪問時透露方向，包括政府會負勞保最後給付責任；勞保公保年資併計，鼓勵年輕人跨職域轉任。

另外，他說，18%改革將分三階段、6年來改；費率分6年，從12%提高到18%；投保年資採計從現在的5年，延長到15年，用11年的時間來改；所得替代率則希望以本俸2倍的75%，一直減少到本俸2倍的60%，這需要16年的時間。

副總統強調，會以循序漸進的方式，讓大家適應。

年金改革國是會議22日將於總統府登場。

陳副總統下午2時將在總統府召開「總統府國家年金改革委員會國是會議會前記者會」，公布年金改革版本草案。

副總統上午接受廣播訪問時，透露改革方向，包括年金改革不溯及既往，以往領的錢不會再追繳回來；會處理政務官的18%，然後18%會分階段歸零；會處理黨職併公職；對於勞保的部分，政府會負最後給付責任，然後每年撥補新台幣200億元到勞保基金；未來勞保與公保的年資會併計，年金是分別領取，這樣的方式，鼓勵年輕人在不同職業別間有所流動。

他說，如果退休所得低於新台幣2萬5000元或3萬2000元，就不會做任何處理，讓退休者繼續領；至於天花板的部分，會按所得替代率做調整。

副總統進一步解釋，如果事務官再轉任政務官，退休金是以事務官的基準來算；至於薪資採計期間，若國是會議通過，將從5年逐年增加到15年，過去都是用最後1個月薪資計算退休金；勞保現在是採計5年，這次希望把公教勞很多標準畫一，例如費率增加到18%，年資採計期間延長到15年，所得替代率也有相當的一致，領取的年齡希望大家都能到65歲。

他說，勞保與公保年資併計，年金分計，一部分領公保的月退，一部分領勞保月退，這可以鼓勵年輕人來當公務員後，還可以去創業，跨職域的轉任，這是一個新的制度。

陳副總統舉例，有一個人有13年公保年資、14年勞保年資，即使工作了27年，但以前的制度是兩邊都不能領月退，未來若改革，跨職域轉接，可以併計年資，公保13年年資，就領公保退休金，勞保14年就領勞保。

他說，今天下午的記者會將說明方案，22日國是會議的時候請大家來看怎麼修改；國是會議上午開幕、下午分組報告、總結報告，總統蔡英文也會參加；國是會議後，結論送到各部會，涉及公務人員部分，由銓敘部定修法版本，再送考試院會通過；教育人員和勞工部分，由教育部和勞動部提修法版本，送到行政院院會；所有法案，最後都要送由立法院院會通過。1060119

(中央社)