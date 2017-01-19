摸魚摸到大白鯊 士官長值勤偷溜出

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我要評比

41歲劉姓男子任職海軍一五一艦隊登陸艇服役，擔任艇附士官長。豈料，劉男去年6月輪值擔任劉守主官，竟利用職務在晚間6點半擅離軍營，前往基隆外木山和友人開心磯釣，直至隔日清晨5時許，才心滿意足返回艦艇。

事後營區內的其他官兵不滿檢舉，經憲兵指揮部基隆憲兵隊偵辦移送，劉男坦承「摸魚」也親筆寫下自白書。日前基隆地檢署偵結，依違反職役職責罪嫌，對劉男聲請簡易判決。

(中時)