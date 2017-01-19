厲耿桂芳議員先慈公祭

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台北市議員厲耿桂芳及前警政署督察室主任耿繼文先慈耿杜秀榮老夫人追思會，訂於1月23日(星期一)上午9時於北市立第二殯儀館景仰樓一樓第三廳舉行安息禮拜，10時起供各界弔唁公祭。

治喪委員會由連戰擔任榮譽主任委員，吳伯雄擔任名譽主任委員，吳碧珠議長擔任主任委員。耿杜秀榮老夫人生於山東臨沂市，出身棗莊望族，年輕時即與先生歷經日軍侵華及國共內戰，期間生下長女桂芳，後因戰局直轉而下，老夫人攜幼女幾度死裡逃生，從山東輾轉渡海來臺。子女皆事業有成，長子耿繼文為前任警政署督察室主任，長女桂芳現任臺北市議員。

老夫人仍因年邁體衰，於1月8日晚上蒙主恩召安息主懷，享壽92歲，留下子女親友們無限的追思與懷念。

(中時)